Huawei готовит к выпуску флагманский процессор Kirin 980: что о нем известно

Компания Huawei планирует представить новый флагманский процессор Kirin 980, который изготовлен по 7-нанометровому техпроцессу, уже 31 августа в рамках выставки IFA 2018. Ожидается, что новинка получит ядра ARM Cortex-A76 с максимальной тактовой частотой 3,0 ГГц.

Об этом сообщает 4pda.

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Кроме того известно, что за графику в новинке будет отвечать чип ARM Mali-G76 MP12 или Mali-G76 MP16.



Kirin 980 получит графический процессор ARM Mali-G76

Как и Kirin 970, новый процессор будет оснащен дополнительным модулем для машинного обучения. Его производством займется компания Cambrian Technology. Скорее всего, нас ждет машинный модуль Cambrian 1M, який выполняет до пяти триллионов операций на ватт.



Скорее всего, во время анонса Huawei уделит особое внимание продвинутым технологиям машинного обучения и новым возможностям смартфонов в этой области.

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