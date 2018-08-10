11:52
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поперсы для Путина. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Huawei готовит к выпуску флагманский процессор Kirin 980: что о нем известно

71 Читати новину українською
Huawei Kirin 980: что известно о процессоре
Huawei Kirin 980: что известно о процессоре / Фото из свободных источников

Компания Huawei планирует представить новый флагманский процессор Kirin 980, который изготовлен по 7-нанометровому техпроцессу, уже 31 августа в рамках выставки IFA 2018. Ожидается, что новинка получит ядра ARM Cortex-A76 с максимальной тактовой частотой 3,0 ГГц.

Об этом сообщает 4pda.

Читайте также: Какие смартфоны Huawei первыми обновятся до Android 9.0 Pie

Кроме того известно, что за графику в новинке будет отвечать чип ARM Mali-G76 MP12 или Mali-G76 MP16.

Kirin 980 отримає графічний процесор ARM Mali-G76
Kirin 980 получит графический процессор ARM Mali-G76

Как и Kirin 970, новый процессор будет оснащен дополнительным модулем для машинного обучения. Его производством займется компания Cambrian Technology. Скорее всего, нас ждет машинный модуль Cambrian 1M, який выполняет до пяти триллионов операций на ватт.

Скорее всего, во время анонса Huawei уделит особое внимание продвинутым технологиям машинного обучения и новым возможностям смартфонов в этой области.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

 

Теги: Техно Huawei Гаджеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему категорически нельзя пить чай в пакетиках: ответ медиков
сегодня, 08:31 Почему категорически нельзя пить чай в пакетиках: ответ медиков
Странное решение: какую клавиатуру мог получить iPhone в 2007 году
сегодня, 09:06 Странное решение: какую клавиатуру мог получить iPhone в 2007 году
Что известно о Xiaomi Mi Band 3: характеристика и дата выхода
 2 апреля , 14:02
Xiaomi Mi Band 3 представили официально: очень бюджетная цена и новые крутые функции
 31 мая , 12:20
Появится эксклюзивная версия Xiaomi Mi Band 3: в чем ее особенность
 12 июля , 15:01
Планшет Xiaomi Mi Pad 4 представили официально: характеристики и цена новинки
 25 июня , 10:10
Компания Qualcomm выпустит линейку процессоров для Bluetooth-наушников
 2 июля , 18:07
Xiaomi представила пробку для вина, которая имеет несколько интересных функций
 11 августа , 12:01
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук