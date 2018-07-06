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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Huawei готовит к выпуску гигантский смартфон Honor Note 10: характеристики новинки

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Honor Note 10: характеристики смартфона
Honor Note 10: характеристики смартфона / Фото из открытых источников

Компания Huawei работает над созданием фирменного фаблета под названием Honor Note 10. Деталями разработки в социальной сети Weibo поделился руководитель бренда Honor Чжао Минг. По его словам, по значимости будущая новинка не уступает релизу технологии GPU Turbo.

Об этом сообщает Android Insider.

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Согласно данным официального сайта производителя, Honor Note 10 получит цельнометаллический корпус, симметричный Super AMOLED-дисплей с диагональю 6,9 дюйма и соотношением сторон 18:9 и двойную основную камеру с разрешением 16 Мп и поддержкой искусственного интеллекта.

Аппаратную основу смартфона составит флагманский процессор Huawei Kirin 970 с поддержкой технологии GPU Turbo, который работает вместе с 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного накопителя смартфона будет составлять 128 ГБ с возможностью расширения картами MicroSD. Габариты корпуса Honor Note 10 позволили разместить внутри него аккумулятор на 6000 миллиампер часов.

Дизайн нового смартфону Honor Note 10

Дизайн нового смартфона Honor Note 10

Розничная стоимость смартфона, а также дата его официальной презентации традиционно не раскрывается. По предварительным данным, новинка может появиться в международной продаже уже этой осенью по цене около 475 долларов (около 12 554 гривны).

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Теги: Техно Смартфоны Китай Huawei
Источник: 24 Канал
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