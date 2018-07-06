Huawei готовит к выпуску гигантский смартфон Honor Note 10: характеристики новинки

Компания Huawei работает над созданием фирменного фаблета под названием Honor Note 10. Деталями разработки в социальной сети Weibo поделился руководитель бренда Honor Чжао Минг. По его словам, по значимости будущая новинка не уступает релизу технологии GPU Turbo.

Об этом сообщает Android Insider.

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Согласно данным официального сайта производителя, Honor Note 10 получит цельнометаллический корпус, симметричный Super AMOLED-дисплей с диагональю 6,9 дюйма и соотношением сторон 18:9 и двойную основную камеру с разрешением 16 Мп и поддержкой искусственного интеллекта.

Аппаратную основу смартфона составит флагманский процессор Huawei Kirin 970 с поддержкой технологии GPU Turbo, который работает вместе с 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного накопителя смартфона будет составлять 128 ГБ с возможностью расширения картами MicroSD. Габариты корпуса Honor Note 10 позволили разместить внутри него аккумулятор на 6000 миллиампер часов.

Дизайн нового смартфона Honor Note 10

Розничная стоимость смартфона, а также дата его официальной презентации традиционно не раскрывается. По предварительным данным, новинка может появиться в международной продаже уже этой осенью по цене около 475 долларов (около 12 554 гривны).

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