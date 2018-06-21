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Huawei Mate 20: в сети появились первые данные о смартфоне

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Huawei вскоре представит Mate 20
Huawei вскоре представит Mate 20 / Фото из свободных источников

В сети появились первые данные о будущем флагмане от компании Huawei. Эксперты считают, что на фото и чертежах изображен именно смартфон Huawei Mate 20.

Об этом сообщает China Review.

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На изображениях видно, что экран нового устройства загнутый по бокам. Диагональ дисплея может быть больше 6,5 дюймов. Также видно, что смартфон имеет небольшие рамки, однако в нем нет привычного выреза под фронтальную камеру.

Huawei Mate 20
Вероятные фото Huawei Mate 20

Основная камера Huawei Mate 20, может иметь как два модуля, так и три, хотя из изображений доподлинно не известно, куда поместят сканер отпечатков пальцев (ведь именно он может быть вмонтирован под двойным модулем основной камеры). Также, судя из чертежей, новинка может получить двойную фронтальную камеру.


Чертежи Huawei Mate 20

По предварительной информации Huawei Mate 20 представят уже осенью вместе с чипом Kirin 980. Стоит отметить, что компания может изменить дизайн смартфона, однако вряд ли это будут кардинальные изменения.

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Теги: Техно Смартфоны Huawei Китай
Источник: 24 Канал
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