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Huawei Mate Lite 20 с 4 камерами поступил в продажу до анонса: цена смартфона

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Смартфон Huawei Mate 20 Lite: цена
Смартфон Huawei Mate 20 Lite: цена / gsmarena.com

Смартфон Huawei Mate 20 Lite еще до официального анонса появился в польских магазинах. Сейчас устройство доступно для предварительного заказа.

Об этом пишет издание gsmManiaK.

Устройство получило 8-ядерный процессор Kirin 710 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Доступны модификации с 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

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Смартфон обладает экраном диагональю 6,3 дюйма и соотношением сторон 19,5: 9. Также инженеры добавили вверху экрана "монобровь". Таким образом дисплей занимает около 82% площади передней панели.

Huawei Mate 20 Lite получил двойную основную камеру с модулями 20 и 2 Мп, а также сдвоенную селфи-камеру с модулями на 24 и 2 Мп. Также устройство поддерживает функцию NFC.

Емкость батареи составляет 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Смартфон можно предварительно заказать за 1599 злотых (это 430 долларов или 12 100 гривен). Доставку устройства можно оформить после 9 сентября.

Huawei Mate 20 Lite: видео

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Теги: Техно Huawei Смартфоны Новости Польши
Источник: 24 Канал
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