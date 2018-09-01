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Huawei на IFA 2018 представила новый флагманский процессор для смартфонов-Kirin 980

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Huawei Kirin 980
Huawei Kirin 980 / GSMArena

На выставке IFA 2018 компания Huawei представила новый флагманский процессор для смартфонов – Kirin 980. Это первая SoC, которую будут производить по 7-нанометровому техпроцессу и первая платформа с новыми процессорными ядрами Cortex-A76.

Об этом сообщает The Verge.

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Новая SoC Kirin 980 содержит 6,9 миллиарда транзисторов (в 1,6 раза больше, чем в Kirin 970). Также чип получил восемь процессорных ядер, которые разделены на три кластера: два ядра Cortex-A76 с частотой 2,6 ГГц, два таких же ядра с частотой 1,92 ГГц и четыре Cortex-A55, которые функционируют с частотой 1,8 ГГц. За графическую составляющую отвечает GPU Mali-G76 MP10.

Характеристики процесора Kirin 980

Характеристики процессора Kirin 980

Говоря о производительности, компания Huawei заявляет, что новая Kirin 980 превосходит предшественника Kirin 970 по части CPU 58-75%, а по части GPU – 46% при одновременном увеличении энергоэффективности на 178%. Также Huawei сравнила Kirin 980 с конкурирующей SoC Snapdragon 845, заявив о превосходстве собственного решения по производительности в играх на 22% при пониженном на 32% энергопотреблении.

Розміри процесора Kirin 980

Размеры процессора Kirin 980

В состав Kirin 980 также вошел фирменный ISP (процессор сигналов изображения) четвертого поколения, который в сравнении с предшественником обеспечивает прирост быстродействия на 46% при снижении энергопотребления на 23%. Новый ISP также получил улучшения по части поддержки HDR (управления контрастностью для выделения объектов в различных областях изображения) и отслеживания движения (точность распознавания повышена до 97,4%).

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Еще новая SoC выделяется поддержкой оперативной памяти LPDDR4X с частотой 2 133 МГц.

Новая SoC дебютирует в флагманских смартфонах Mate 20 и Mate 20 Pro, которые будут представлены в Лондоне 16 октября. Кроме того, новый чип получит и Honor Magic 2, который компания анонсировала 30 августа.

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Теги: Новинки IFA 2018 Техно Huawei Гаджеты
Источник: 24 Канал
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