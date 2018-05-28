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Huawei начала производство смартфона с гибким экраном

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Huawei начала производство смартфона с гибким экраном
Huawei начала производство смартфона с гибким экраном / digitimes.com

Компания Huawei и производитель BOE Technology хотят первыми в мире выпустить уникальный складной смартфон с гибким экраном. Причем уже делают в этом направлении первые шаги.

Об этом пишет DigiTimes.

По информации проверенных источников, компании ведут активную работу над уникальным устройством, уже запустив в производство гибкие 8-дюймовые OLED-дисплеи.

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По слухам, главы обеих компаний ставят перед собой амбициозную цель – опередить Samsung, которая тоже заинтересована в запуске такого смартфона.

Этот революционный смартфон китайская компания планирует запустить в ноябре 2018 года. При этом Samsung осенью только должен начать производство своего смартфона.

Теги: Техно Huawei Смартфоны
Источник: 24 Канал
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