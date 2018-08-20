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Huawei нагло обманула пользователей в рекламе

34 Читати новину українською
Huawei Nova 3i
Huawei Nova 3i / Фото из открытых источников

Многие компании в прошлом не раз лукавили при создании рекламных видеороликов и Huawei не исключение. Вероятно, такой подход считают нормой в создании рекламы, однако это норма до тех пор, пока об этом не узнают обычные пользователи.

Об этом сообщает AndroidInsider.

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Египетская модель приняла участие в съемке рекламы Huawei Nova 3i для египетских потребителей. На изображении видно, как мужчина якобы держит в руках смартфон, которым делает селфи.

Скріншот з реклами Huawei Nova 3i

Скриншот с рекламы Huawei Nova 3i

Позже модель опубликовала в Instagram фотографию, демонстрирующую процесс съемки, на котором видно, как пару фотографируют с помощью профессиональной DSLR-камеры, а не с использованием смартфона. Позже фотографию она, конечно, удалила, однако подписчики модели успели сохранить изображение:

Фото, яке опублікувала єгипетська модель

Фото, которое опубликовала египетская модель

Теперь, прежде чем верить видеороликам Huawei, которые демонстрируют фотовозможности смартфонов компании, следует хорошо подумать и вспомнить эту достаточно неприятную ситуацию.

Реклама Huawei Nova 3i для египетского рынка  смотрите видео

 

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Теги: Техно Смартфоны Huawei Египет Китай
Источник: 24 Канал
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