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Huawei объявила о старте бета-тестирования Android Pie на своих смартфонах

28 Читати новину українською
Huawei объявила о старте бета-тестирования Android Pie на своих смартфонах
Huawei объявила о старте бета-тестирования Android Pie на своих смартфонах / Фото из открытых источников

Компания Huawei активно обновляет смартфоны до Android Pie. Пока речь идет только о бета-тестировании. Huawei планирует в сентябре обновить смартфон P20 до стабильной версии Pie. Интересно и то, что P20 получит стабильное обновление раньше, чем P20 Pro.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Huawei также опубликовала список смартфонов, владельцы которых могут стать участниками бета-тестирования Android Pie и начнут получать обновления уже в начале сентября. В их число входят Huawei Mate 10, Mate 10 Porsche Design, Mate 10 Pro, Mate RS Porsche Design, P20, P20 Pro, Honor 10, Honor V10 и Honor Play.

Кроме того, китайский производитель заявил о том, что в настоящее время обновление нестабильно и имеет баги, кроме того, смартфоны не должны иметь root-права. Для перехода на Pie необходима следующая версия EMUI:

Необхідна версія EMUI для оновлення смартфонів Huawei до Android Pie
Необходимая версия EMUI для обновления смартфонов Huawei до Android Pie

Кроме того, для обновления нужно 6 ГБ флеш-памяти, а всего в закрытом бета-тестировании примут участие 2 000 пользователей, 200 из них получат обновление в начале сентября, остальные – в конце того же месяца.

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Теги: Техно Смартфоны Android Huawei
Источник: 24 Канал
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