Huawei объявила о старте бета-тестирования Android Pie на своих смартфонах

Компания Huawei активно обновляет смартфоны до Android Pie. Пока речь идет только о бета-тестировании. Huawei планирует в сентябре обновить смартфон P20 до стабильной версии Pie. Интересно и то, что P20 получит стабильное обновление раньше, чем P20 Pro.

Об этом сообщает Androidinsider.

Читайте также: Huawei представит самый массивный смартфон на рынке

Huawei также опубликовала список смартфонов, владельцы которых могут стать участниками бета-тестирования Android Pie и начнут получать обновления уже в начале сентября. В их число входят Huawei Mate 10, Mate 10 Porsche Design, Mate 10 Pro, Mate RS Porsche Design, P20, P20 Pro, Honor 10, Honor V10 и Honor Play.

Кроме того, китайский производитель заявил о том, что в настоящее время обновление нестабильно и имеет баги, кроме того, смартфоны не должны иметь root-права. Для перехода на Pie необходима следующая версия EMUI:



Необходимая версия EMUI для обновления смартфонов Huawei до Android Pie

Кроме того, для обновления нужно 6 ГБ флеш-памяти, а всего в закрытом бета-тестировании примут участие 2 000 пользователей, 200 из них получат обновление в начале сентября, остальные – в конце того же месяца.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно