Huawei представит самый массивный смартфон на рынке

Суббренд Huawei Honor осенью представит новый смартфон, который станет преемником модели 7X. Вместе и Honor 8X будет анонсировано и Honor 8X Max, который станет самым массивным смартфоном, представленным на рынке.

Об этом пишет gizchina.

В сети уже появился тизер новинок. Так, Honor 8X Max получит 7,12-дюймовый дисплей с разрешением FHD + (1080 x 2244 пикселей). Также новинка получит вырез в верхней части.

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Honor 8X Max будет работать на процессоре Snapdragon 660. Основная камера будет сдвоенная с модулями на 16 и 2Мп, а фронтальная будет роздилну разрешение 8 Мп.

Устройство будет питаться от аккумулятора емкостью 4900 мАч.

Если слухи подтвердятся, то Honor 8X и Honor 8X Max будут официально представлены 5 сентября.

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