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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Huawei представит мощный процессор для смартфонов Kirin 1020

29 Читати новину українською
Kirin 1020 представят в 2019 году
Kirin 1020 представят в 2019 году / Фото из открытых источников

В сети появилась информация о новом процессоре компании Huawei – Kirin 1020, который заменит нынешний Kirin 970. Стоит отметить, что сейчас последний используют во флагманских смартфонах Honor и Huawei. Презентация нового чипа ожидается в 2019 году.

Об этом сообщает Ua Format.

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По данным, которые появились в сети, Kirin 1020 будет изготовлен по 7-нм техпроцессу, а его тактовая частота превысит отметку 3,3 ГГц. Также известно, что новинка станет в 1,5-2 раза мощнее, чем флагманский чипсет Kirin 970.

Пока однозначно известно одно – мощности процессора Kirin 1020, который уже в следующем году будет работать в смартфонах брендов Huawei и Honor, хватит для выполнения любых задач. Стоит отметить, что новый чип вполне мог бы потянуть даже на компьютерную версию Windows 10 без каких-либо ограничений, если Microsoft позволит это сделать.

Однако других подробностей о Kirin 1020, к сожалению, нет.

Напомним, компания Huawei объявила о возможности использования привычной Windows 10 на топовых гаджетах корпорации. Возможно, разработка Kirin 1020 станет первым шагом к запуску полноценной Windows 10 на смартфонах.

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Теги: Техно Смартфоны Microsoft Huawei
Источник: 24 Канал
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