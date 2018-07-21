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Huawei против Apple: кто продаст больше смартфонов в 2018-м

19 Читати новину українською
Huawei смело конкурирует с Apple
Huawei смело конкурирует с Apple / Unsplash

Китайская компания Huawei наступает на пятки американской Apple в гонке за количеством проданных смартфонов.

Об этом пишет CNET.

За первые полгода 2018-го Huawei продала 100 миллионов смартфонов. При этом до конца года компания планирует продать 200 миллионов телефонов. О таких амбициозных планах заявил генеральный директор Huawei Ричард Юй.

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Apple в прошлом году продала 215,8 миллиона своих iPhone. Поэтому в этом году Huawei планирует сравняться с американской компанией по количеству проданных смартфонов.

Отметим, что Huawei почти вплотную приблизился к Apple во втором квартале 2018 года. Китайская компания продала 38,5 миллионов своих гаджетов против 41 миллионов, проданных американцами.

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Теги: Смартфоны Техно Huawei Apple
Источник: 24 Канал
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