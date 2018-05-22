15:10
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
21°C 9°C
  • среда
    24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, 21 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Huawei разрабатывает "очень страшную" инновацию

150 Читати новину українською
Huawei готовит новую разработку
Huawei готовит новую разработку / catoday.org

Глава потребительского подразделения китайской компании Huawei обмолвился, что они разрабатывают революционную технологию и назвал ее страшной, но в положительном смысле.

Об этом пишет Android Headlines.

По его словам, инновация "очень страшная в положительном смысле".

Читайте также: Аналитики определили лидера среди производителей смартфонов

Правда он не уточнил, в какой сфере можно использовать эту инновацию. Это может быть новое оборудование, программное обеспечение и тому подобное.

При этом, по данным источников, последний отчет компании может свидетельствовать о том, что технологический прорыв Huawei может сначала дебютировать на смартфоне линейки Honor.

Также источники предполагают, что Huawei работает над программным продуктом, который значительно увеличит производительность смартфонов. Уже известно, что компания тратит огромные средства на исследования, так эти расходы могут достичь 20 млрд долларов.

Говорят, что уже к концу 2018 Huawei представит смартфон, оснащенный гибким дисплеем. Таким образом компания сможет обойти свои конкурентов – Samsung и Apple.

Теги: Техно Интернет Huawei
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
сегодня, 15:01 Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
Дмитро Снєгирьов 36
Польські реалії для українських студентів
сегодня, 12:01 Польські реалії для українських студентів
Ірина Олексієнко 1779
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сегодня, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 1082
Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
21 мая, 22:00 Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
Олексій Чибісов 2105
Тело в розницу: по какой цене украинцы продают свои органы
21 мая, 19:39 Тело в розницу: по какой цене украинцы продают свои органы
Вікторія Кутьїна 856
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук