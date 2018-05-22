Huawei разрабатывает "очень страшную" инновацию

Глава потребительского подразделения китайской компании Huawei обмолвился, что они разрабатывают революционную технологию и назвал ее страшной, но в положительном смысле.

Об этом пишет Android Headlines.

По его словам, инновация "очень страшная в положительном смысле".

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Правда он не уточнил, в какой сфере можно использовать эту инновацию. Это может быть новое оборудование, программное обеспечение и тому подобное.

При этом, по данным источников, последний отчет компании может свидетельствовать о том, что технологический прорыв Huawei может сначала дебютировать на смартфоне линейки Honor.

Также источники предполагают, что Huawei работает над программным продуктом, который значительно увеличит производительность смартфонов. Уже известно, что компания тратит огромные средства на исследования, так эти расходы могут достичь 20 млрд долларов.

Говорят, что уже к концу 2018 Huawei представит смартфон, оснащенный гибким дисплеем. Таким образом компания сможет обойти свои конкурентов – Samsung и Apple.