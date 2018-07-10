Huawei создала интересный фитнес-трекер TalkBand B5, который превосходит Mi Band 3

Корпорация Huawei готовит к выходу новый браслет для фитнеса TalkBand B5. Стоит отметить, что новинка ничем не уступает, а то и превосходит популярный бюджетный Xiaomi Mi Mi Band 3.

Об этом пишет akket.com.

Хотя официальной презентации пока не произошло, но в сети уже появились фото нового гаджета от Huawei. По размерам трекер больший, чем Xiaomi Mi Band 3, при этом он имеет больше возможностей. Первое преимущество – большой и цветной OLED-экран. Кроме того, благодаря новой прошивке браслет имеет голосового помощника и микрофон. По слухам, этот голосовой помощник поможет отправлять сообщения, а также озвучивать уже полученные.

Читайте также: Умные часы от Lenovo раскупили всего за несколько секунд

Также гаджет будет иметь функции TruSeen и TruSleep, что отслеживают физическую активность и качество сна.

Huawei TalkBand B5 поступит в продажу в прозрачной коробке

Корпус TalkBand B5 защищен от воды по IP68, поэтому с устройством можно будет плавать в бассейне.

По словам инсайдеров, презентация новинки от Huawei состоится 18 июля. Стоимость гаджета пока не разглашают.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно