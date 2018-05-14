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Huawei создала конкурента Apple Watch: в сети появились фото

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Huawei Watch 2 (2018)
Huawei Watch 2 (2018) / akket.com

Китайская корпорация Huawei готовит к выходу смарт-часы Huawei Watch 2 (2018). Как утверждают разработчики, их новинка составит конкуренцию Apple Watch Series 4 и Google Pixel Watch, которые представляют во второй половине года.

Об этом пишет akket.com.

Известный инсайдер Эван Бласс обнародовал фото смарт-часов Huawei Watch 2 (2018).

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Правда о технических характеристиках Huawei Watch 2 (2018) известно немного. По слухам, новинка будет иметь поддержку eSIM, то есть гаджет сможет подключаться к сети и работать в 4G LTE.

Смарт-часы от Huawei будут иметь 1,2-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 390х390 пикселей и высокой яркостью для чтения на солнце.

Работать новинка будет на процессоре Snapdragon 2100 с 768 МБ оперативной и 4 ГБ постоянной флэш-памяти. Гаджет оснастят аккумулятором емкостью 420 мАч, а также прочным корпусом, который имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Гаджет будет иметь модули Bluetooth 4.1 и GPS. Huawei Watch 2 (2018) будет работать на операционной системе Wear OS от Google.

Информации о цене и старте продаж Huawei Watch 2 (2018) пока пока нет.

Huawei Watch 2 (2018)

Так может выглядеть Huawei Watch 2 (2018)

Теги: Техно Гаджеты Huawei
Источник: 24 Канал
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