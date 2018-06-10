Huawei создала уникальные наушники, которые помогают бороться со стрессом

Компания Huawei представила наушники, которые поддерживают функцию отслеживания сердцебиения в режиме реального времени. Это уникальные в таком роде наушники.

Об этом пишет fonearena.com.

Honor Clear Headphones, так назвали продукт, могут проанализировать уровень стресса пользователя, а затем, помочь ему расслабиться.

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Так, наушники измеряют сердечный ритм пользователя с помощью оптического датчика в правом наушнике. На основе этого гаджет определяет уровень стресса, если он слишком высокий, то Huawei Health предложат советы по снижению уровня стресса.

Чтобы синхронизировать наушники со смартфоном, надо установить специальное приложение Huawei Health.

Кроме того, наушники имеют сертификат Hi-Res аудио, что гарантирует высокое качество воспроизводимого звука.

Наушники Honor Clear Headphones уже доступны для покупки на территории Китая. Их стоимость составляет 20 долларов (520 гривен).



Наушники Honor Clear Headphones

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