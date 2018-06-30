Huawei также готовит к выпуску смартфон-великан

Похоже, компания Huawei готовит очень большой смартфон. Так, в отчете за прошлый месяц была указана информация о заказе массивных панелей Super AMOLED размером 6,9 дюйма от Samsung Display.

Об этом пишет издание prostotech.com.

Поэтому южнокорейская компания должна поставлять OLED-экраны до конца третьего квартала. Сначала появилось предположение, что такой большой размер будет иметь Mate 20 Pro, который презентуют в октябре.

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Однако, в сети появился снимок, на котором видно, что огромный, 6,9-дюймовый экран получит будущий смартфон под брендом Honor – Ravel.

Заказ массивные панели Super AMOLED

На прошлой неделе президент Honor Джордж Чжао также оговорился, что имеет новое устройство Honor с огромным дисплеем.

Напомним, смартфон подобного размера готовит китайская компания Xiaomi. Их модель Mi Max 3 будет оснащена 6,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18: 9. Смартфон значительно больше, чем аналоги, поэтому им будет трудно пользоваться одной рукой, при этом огромный экран может выполнять роль планшета.