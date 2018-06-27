Трендовые смартфоны Huawei Y стоимостью не более 3 тысяч гривен

Смартфоны новой серии Huawei Y обеспечивают высокий уровень конфиденциальности, при этом цена приятно удивляет. Ведь защита конфиденциальной информации – это один из важных факторов, которые пользователи хотят видеть в своих смартфонах.

Huawei Y: обзор усовершенствованной функции распознавания лица пользователя

Новые бюджетные модели смартфонов Huawei Y представили в Украине в начале лета. Смартфоны поддерживают функцию разблокировки экрана с помощью распознавания лица, а телефоны Y7 Prime и Y6 Prime дополнительно оснащены сканером отпечатков пальцев. Интересно, что функцию распознавания лица поддерживает даже самый бюджетный вариант из серии – Huawei Y5. Стоит он очень доступно – 3 400 гривен.

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Стоит обратить отдельное внимание на функции распознавания лица – разблокировка происходит буквально за несколько миллисекунд – это быстрее, чем в большинстве других смартфонов. Так, технология сравнивает 1 024 опорных точек лица с сохраненным в устройстве профилем.



Так выглядят смартфоны серии Huawei Y

Еще один интересный момент, функция разблокировки срабатывает лишь тогда, когда глаза пользователя открыты. То есть вы можете быть спокойны, что во время сна ваш смартфон никто не сможет разблокировать.

Возможны 2 варианта использования этой функции:

Моментальная разблокировка после распознавания лица; Распознавание лица и дополнительное разблокирование проведением пальца по экрану;

Кстати, выбрав второй вариант, вы можете воспользоваться функцией интеллектуального отображения сообщений – "умная блокировка". Поэтому в случае если смартфон идентифицирует, что пользователь не является его владельцем, – устройство автоматически скрывает содержимое всех сообщений, появляющихся на экране (SMS, Telegram, Viber и др).

Huawei Y: как работает функция распознавания лица

Работает эта функция очень просто: достаточно лишь нажать кнопку питания, чтобы включить экран. После этого смартфон распознает лицо пользователя всего за 800 миллисекунд.

Функция распознавания лица работает очень быстро

Huawei Y: другие функции защиты

Новые модели Y7 Prime и Y6 Prime еще и имеют сканер отпечатков пальцев, который инженеры разместиkb на задней панели устройства. Кроме, собственно, разблокирования смартфона, сканер отключает управление будильником, помогает ответить на вызов или просмотреть фотографии и сообщения. Кстати, сканер запоминает несколько возможных вариантов отпечатков, поэтому распознавание происходит быстрее.

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Также стоит добавить, что все смартфоны серии Huawei Y оснащены широкоформатным экраном Huawei FullView с соотношением сторон 18: 9, фронтальной камерой со вспышкой студийного уровня Selfie-Toning Flash, батареей емкостью 3000 мА *ч, тремя слотами для карт. Кроме того, все устройства поддерживают формат связи 4G.



Сканер отпечатков пальцев размещен на задней панели

Поэтому, как видим, Huawei не просто следит за новейшими тенденциями, но и сам задает тренды, внедряя новые функции в устройства и делая их более доступными для широкого круга потребителей. И серия Huawei Y – лучшее тому подтверждение.