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Hubble сделал уникальный снимок Сатурна

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Hubble сделал уникальный снимок Сатурна
Hubble сделал уникальный снимок Сатурна / nineplanets.org

Космический телескоп Hubble сделал уникальный снимок Сатурна, когда он был как раз напротив Земли. В этот момент условия для наблюдения был наиболее благоприятным.

Об этом пишет Nine Planets.

Hubble наблюдал за Сатурном 6 июня, когда планета находилась на расстоянии примерно на 1,36 миллиарда километров от Земли, – это одно из наименьших расстояний между планетами. В этот момент планеты становятся в одну линию, что является хорошим условием для наблюдений планет. Ведь дают возможность астрономам различать детали поверхности и атмосфер планет, а также следить за их изменениями.

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На рисунке видны так называемые классические кольца Сатурна, которые были зафиксированы первыми исследователями планеты.

Это первый снимок Сатурна, который был сделан в рамках проекта Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL). В этой миссии ученые пытаются понять динамику атмосферы и эволюцию планет Солнечной системы.

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Теги: Техно Сатурн Hubble Космос
Источник: 24 Канал
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