Художница создает невероятные картины из обычных ниток

Молодая художница из Санкт-Петербурга Вера Шимун создает уникальные мини-картины из ниток.

Художники все все чаще пытаются удивить поклонников яркими формами и необычными решениями в искусстве. Так, молодая российская художница Вера Шимун начала создавать реалистичные пейзажи с помощью обычных ниток.

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Работы художника – это умело сделанные образцы ландшафтного искусства. Благодаря удачно подобранным цветам Вера Шимун создает невероятные пейзажи, которые недавно соединила с настоящими фото. В основном работы девушки маленькие и легко помещаются на ладони.

Публикация от Веруня (@shimunia) Фев 22, 2018 в 12:32 PST

Публикация от Веруня (@shimunia) Фев 20, 2018 в 12:07 PST

Публикация от Веруня (@shimunia) Фев 6, 2018 в 7:37 PST

Публикация от Веруня (@shimunia) Фев 3, 2018 в 2:00 PST

Публикация от Веруня (@shimunia) Янв 22, 2018 в 12:22 PST

Публикация от Веруня (@shimunia) Янв 15, 2018 в 4:01 PST

Публикация от Веруня (@shimunia) Янв 6, 2018 в 3:48 PST

Публикация от Веруня (@shimunia) Дек 23, 2017 в 9:11 PST

Публикация от Веруня (@shimunia) Дек 19, 2017 в 4:32 PST