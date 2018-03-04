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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Художница создает невероятные картины из обычных ниток

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Пейзажи из ниток
Пейзажи из ниток / Фото из соцсетей

Молодая художница из Санкт-Петербурга Вера Шимун создает уникальные мини-картины из ниток.

Художники все все чаще пытаются удивить поклонников яркими формами и необычными решениями в искусстве. Так, молодая российская художница Вера Шимун начала создавать реалистичные пейзажи с помощью обычных ниток.

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Работы художника – это умело сделанные образцы ландшафтного искусства. Благодаря удачно подобранным цветам Вера Шимун создает невероятные пейзажи, которые недавно соединила с настоящими фото. В основном работы девушки маленькие и легко помещаются на ладони.

Теги: LifeStyle Новости России Фотоновости Новости культуры Исскусство
Источник: 24 Канал
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