Художница создает невероятные картины из обычных ниток
Молодая художница из Санкт-Петербурга Вера Шимун создает уникальные мини-картины из ниток.
Художники все все чаще пытаются удивить поклонников яркими формами и необычными решениями в искусстве. Так, молодая российская художница Вера Шимун начала создавать реалистичные пейзажи с помощью обычных ниток.
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Работы художника – это умело сделанные образцы ландшафтного искусства. Благодаря удачно подобранным цветам Вера Шимун создает невероятные пейзажи, которые недавно соединила с настоящими фото. В основном работы девушки маленькие и легко помещаются на ладони.
Источник: 24 Канал
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