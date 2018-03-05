Художница создает удивительные инсталляции из пищи: невероятные фото
Британская художница Хельга Штенцель, проживающая в Лондоне, создает невероятные инсталляции из пищи.
Свои работы женщина фотографирует и публикует в Instagram.
Причиной создания инсталляций стало стремление художницы рассказать историю каждого блюда. Так, по словам Хельги Штенцель, она показывает повседневную пищу с другого ракурса.
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"Вкус и форма продуктов знакомы людям во всем мире. В определенном смысле –это наш общий знаменатель, язык, который понимает каждый. И я с большим удовольствием изучаю простую пищу и придумываю новые истории о ней", –рассказала Хельга Штенцель.
Источник: 24 Канал
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