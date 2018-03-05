Художница создает удивительные инсталляции из пищи: невероятные фото

Британская художница Хельга Штенцель, проживающая в Лондоне, создает невероятные инсталляции из пищи.

Свои работы женщина фотографирует и публикует в Instagram.

Причиной создания инсталляций стало стремление художницы рассказать историю каждого блюда. Так, по словам Хельги Штенцель, она показывает повседневную пищу с другого ракурса.

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"Вкус и форма продуктов знакомы людям во всем мире. В определенном смысле –это наш общий знаменатель, язык, который понимает каждый. И я с большим удовольствием изучаю простую пищу и придумываю новые истории о ней", –рассказала Хельга Штенцель.

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 16 Січ 2018 р. о 9:40 PST

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 24 Гру 2017 р. о 1:32 PST

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 22 Гру 2017 р. о 12:50 PST

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 28 Лис 2017 р. о 8:02 PST

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 24 Лис 2017 р. о 7:09 PST

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 18 Лис 2017 р. о 7:46 PST

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 21 Жов 2017 р. о 5:33 PDT

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 7 Жов 2017 р. о 4:51 PDT

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 22 Вер 2017 р. о 10:23 PDT

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 13 Сер 2017 р. о 11:46 PDT

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 30 Лип 2017 р. о 11:41 PDT

Допис, поширений Helga Stentzel (@made_by_helga) 25 Лип 2017 р. о 11:05 PDT