Художница создала уникальный дом с яркими комнатами: фото

Австралийская художница-иллюстратор Кэтрин Дженна Хендри создает уникальные картины с интерьером комнаты. Художник прославилась своим оригинальным подходом к полотну и особым изображением роскоши.

Одним из поклонников художницы является популярный рэпер и муж Ким Кардашян – Кайни Вест. Певец приобрел картину с яркой серии, на которой изображена 100-долларовая купюра с его лицом.

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Недавно художница представила новый проект под названием Monochrome. Кэтрин Дженна Хендри построила дом с семью комнатами, каждая из которых имеет оттенок определенной цветовой гаммы. В доме нет черного, серого или белого цвета – все комнаты обставлены мебелью и предметами декора исключительно в ярких тонах.

Меня всегда удивлял тот факт, что большинство людей размещают произведения искусства на стенах своих домов в последнюю очередь. Мы сделали наоборот и создали имение вокруг искусства. Вместо того, чтобы долго объяснять, что означает эта выставка, я создала пространство, пройдя через которое посетители сами поймут, что я пытаюсь сказать,

– пояснила Кэтрин Дженна Хендри.

Известно, что яркий дом расположен в Гринпойнт, что в американском Бруклине. Во время открытия поклонникам искусства предлагали оригинальное развлечение – нырнуть в ванну с розовыми мишками, а в зеленой комнате посетители могли наслаждаться пивом или яблоками.