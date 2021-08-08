Умер художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд

На 60-м году жизни скончался украинский художник и руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Известно, что в последнее время он болел.

Трагическое известие сначала сообщил сотрудник музея Кирилл Липатов. Впоследствии он удалил свое сообщение.

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Впоследствии информацию о смерти художника подтвердили и близкие друзья Ройтбурда, и непосредственно в музее.

Причина смерти Александра Ройтбурда

Известно, что художник умер из-за болезни, с которой он боролся долгое время. В последнем своем интервью деятель культуры рассказывал, что он плохо спит и ходит. На фото было заметно, что он сильно похудел и изменился внешне. Тогда Ройтбурд согласился только на 2 снимка.

Добавим, что в комментарии журналистам художник признается, что его самочувствие ухудшилось, в частности, и из-за войны с местными властями.

СМИ предполагают, что причиной смерти Александра Ройтбурда могла стать онкология. Близкие художника отказались об этом говорить.

Что известно о смерти Ройтбурда: смотрите видео 24 канала

Что известно о художнике

Источник: "Википедия"

Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института.

Талант известного украинского художника признали даже за рубежом. Его работы есть в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

В конце 2017 года он выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, 19 марта 2018 года председатель Одесской ОГА Максим Степанов подписал с ним контракт на 5 лет.

Словесные атаки и увольнение Ройтбурда

Художника сразу же обвинили в том, что он "порнограф", якобы рисует картины фекалиями и ненавидит Одессу. Депутаты областного совета отказывались утверждать Ройтбурда в должности, и только после вмешательства главы ОГА он занял директорский кабинет.

4 сентября 2019 года Одесский областной совет уволил художника с должности директора музея. А уже 7 сентября в Одессе горожане пикетировали здание облгосадминистрации с требованием вернуть Ройтбурда в должность.

Министерство культуры тоже считало, что Ройтбурда уволили безосновательно.

10 февраля 2020 года Приморский районный суд Одессы отменил решение облсовета об увольнении художника, и Ройтбурд остался директором музея. Но впоследствии апелляционный суд отменил это решение. 18 декабря 2020 года Одесский облсовет все же возобновил Ройтбурда в должности руководителя музея.