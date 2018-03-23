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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Художник с помощью Photoshop создает фантастических животных: невероятные снимки

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Работы Жульена Табета
Работы Жульена Табета / Фото из соцсетей

Французский художник и фотограф Жульен Табета создает уникальные работы с помощью популярной программы Photoshop. Фантастические цвета и звери просто завораживают красотой.

Свои работы 20-летний художник публикует на странице в Instagram.

Жульен Табет называет себя "художником до последнего вздоха". С помощью Photoshop он создает стильные фотографии, на которых звери изображены в обычных для себя условиях. Однако наряду с этим автор добавляет к работам индустриальный пейзаж или необычные предметы.

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Снимки наполнены удивительными цветами, что придает им сказочности. Зебра с крыльями, кот, покрытый волной океана с кораблем, или леопард, с которого птица срывает окраски, – Жульен Табет умеет удивить поклонников со всего мира.

Теги: LifeStyle Новости Франции Новости культуры Исскусство Фотоновости
Источник: 24 Канал
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