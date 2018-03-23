Художник с помощью Photoshop создает фантастических животных: невероятные снимки

Французский художник и фотограф Жульен Табета создает уникальные работы с помощью популярной программы Photoshop. Фантастические цвета и звери просто завораживают красотой.

Свои работы 20-летний художник публикует на странице в Instagram.

Жульен Табет называет себя "художником до последнего вздоха". С помощью Photoshop он создает стильные фотографии, на которых звери изображены в обычных для себя условиях. Однако наряду с этим автор добавляет к работам индустриальный пейзаж или необычные предметы.

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Снимки наполнены удивительными цветами, что придает им сказочности. Зебра с крыльями, кот, покрытый волной океана с кораблем, или леопард, с которого птица срывает окраски, – Жульен Табет умеет удивить поклонников со всего мира.

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 17 Бер 2018 р. о 12:00 PDT

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 10 Бер 2018 р. о 11:00 PST

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 3 Бер 2018 р. о 11:00 PST

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 7 Бер 2018 р. о 11:00 PST

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 17 Лют 2018 р. о 11:00 PST

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 10 Лют 2018 р. о 11:00 PST

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 7 Лют 2018 р. о 11:00 PST

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 31 Січ 2018 р. о 11:00 PST

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 17 Січ 2018 р. о 11:17 PST

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 20 Січ 2018 р. о 11:00 PST

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet) 10 Січ 2018 р. о 11:00 PST