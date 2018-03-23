Художник с помощью Photoshop создает фантастических животных: невероятные снимки
Французский художник и фотограф Жульен Табета создает уникальные работы с помощью популярной программы Photoshop. Фантастические цвета и звери просто завораживают красотой.
Свои работы 20-летний художник публикует на странице в Instagram.
Жульен Табет называет себя "художником до последнего вздоха". С помощью Photoshop он создает стильные фотографии, на которых звери изображены в обычных для себя условиях. Однако наряду с этим автор добавляет к работам индустриальный пейзаж или необычные предметы.
Читайте также: Рисунки несовершеннолетней девочки вдохновили легендарного Пикассо: фото работ ребенка
Снимки наполнены удивительными цветами, что придает им сказочности. Зебра с крыльями, кот, покрытый волной океана с кораблем, или леопард, с которого птица срывает окраски, – Жульен Табет умеет удивить поклонников со всего мира.