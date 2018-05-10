Художник создает фотографии, от которых невозможно удержать смех

Каждый художник пытается с оригинальностью подойти к созданию новых работ. Так, Мохаллад Хабиб к будничным неприглядным вещам добавил юмора.

Человек, который по образованию фармацевт, решил создать забавную серию фотографий. Мохаллад Хабиб через оригинальное творчество показал неэстетичные вещи с юмористического ракурса.

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Художник воссоздал будни обычных жителей Ливана. На фотографиях удачно сочетаются реальные страны с миром героев мультфильма. Однако сделано это в своеобразной манере.

Я люблю рисовать в нетипичном стиле, чтобы создавать интересное искусство. Это реальное изображение моей страны, Ливана, которое я смешал с искусством, чтобы создать определенное счастье из грусти,

– отметил Мохаллад Хабиб.



Художник объединил героев мультфильма с обыденной жизнью в Ливане



Оригинальные работы ливанского художника



Забавные фотографии



Нетипичное искусство в Ливане



Герои мультфильма в Ливане



Работы художника из Ливана



Серия фотографий



Забавное сочетание сказочных персонажей с реальностью