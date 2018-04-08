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Художник создает удивительные картины на шкурках от бананов: фото

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Работа Стефана Бруша
Работа Стефана Бруша / Фото из Іnstagram

Художник из Роттердама Стефан Бруш (известный также под псевдонимом iSteef) выбрал нетипичный материал для своего творчества – художник создает картины на шкурках бананов.

На его странице в Instagram регулярно появляются новые шедевры на самые разные темы: пейзажи, кадры из фильмов или даже библейские сюжеты.

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Бруш обнаружил, что бананы могут быть действительно уникальным естественным полотном.

"Все началось несколько лет назад, когда я только начал использовать Instagram", – рассказал художник изданию Bored Panda.

"Я был на работе, и я хотел что-то нарисовать. Я тогда заметил мой банан, и я решил, что это будет хороший пост, если я просто нарисую счастливое лицо", – добавил он.

Стефан удивился, как приятно рисовать по банановой кожуре, и решил сделать это снова на следующий день.

"После этого я пытался придумать новые идеи для рисунков, используя форму банана различными образом", – рассказал художник.

Теги: LifeStyle Исскусство
Источник: 24 Канал
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