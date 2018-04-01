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Художник трактором "нарисовал" портрет Мартина Лютера Кинга

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Портрет Мартина Лютера Кинга на соевом поле
Портрет Мартина Лютера Кинга на соевом поле / Ria.ru

Итальянский художник Дарио Гамбарини, который использует трактор и поле вместо красок и полотна, создал портрет американского борца за права человека Мартина Лютера Кинга.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на самого художника.

Фигура Мартина Лютера Кинга с перефразировкой его самого известного высказывания "У меня есть мечта" появилась на поле под Вероной на площади 21 тысячи квадратных метров. Гамбарини посвятил рисунок к 50-летию со дня убийства борца за права человека, которое произошло 4 марта 1968 года.

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В своей работе художник направления land-art использует только трактор и плуг, расставляя несколько флажков, чтобы обозначить границы будущего изображения.

На портрет у меня ушло 7 часов. Я хотел напомнить о человеке мира, который положил свою жизнь за идею Земли, равной для всех рас. Я специально поменял время глагола в его фразе – получилось "У меня была мечта", чтобы показать, что в борьбе за права человека уже много сделано, но впереди еще долгий путь, его мечта стала реальностью лишь частично,
– рассказал Гамбарини.

По словам художника, портрет Кинга величиной в 200 метров выполнен на соевом поле, с которого еще осенью собрали урожай. Изображение просуществует еще неделю, после чего на этой земле будет заново усеяна соя или кукуруза.

Кто такой Дарио Гамбарини? Художник стал известен несколько лет назад благодаря своему искусству "рисовать" огромные портреты мировых лидеров и символические послания на тему значимых глобальных событий. Полотном ему служит поле, а кистью и красками – трактор и плуг. Героями произведений Гамбарини в разное время становились бывший президент США Барак Обама, лидер кубинской революции Фидель Кастро, Папа Римский Франциск, а также другие политики и знаменитости.

Теги: LifeStyle Новости культуры Исскусство
Источник: 24 Канал
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