Художник забавно адаптирует кадры из фильмов под аниме: фото
Художник Дмитрий Грозов начал проект Animotion, в пределах которого он стилизует кадры из фильмов под аниме.
Первые работы были скорее шуткой, и художник не имел целью создавать целую серию рисунков, пишет TJournal.
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Но идея нашла свою аудиторию в интернете, поэтому Грозов решил создать целый проект.
Сейчас он насчитывает уже 80 работ, среди которых аниме-версии кадров из фильмов "Бегущий по лезвию", "Пятый элемент", "Терминатор", "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию".
"Иван Васильевич меняет профессию"
"Бриллиантовая рука"
"Кавказская пленница"
"Приключения Шурика"
"Кавказская пленница"
"Робокоп"
"Пятий элемент"
"Рокки"
Источник: 24 Канал
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