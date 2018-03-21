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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018

Художник забавно адаптирует кадры из фильмов под аниме: фото

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Кадр из фильма
Кадр из фильма "Любовь и голуби" / tjournal.ru

Художник Дмитрий Грозов начал проект Animotion, в пределах которого он стилизует кадры из фильмов под аниме.

Первые работы были скорее шуткой, и художник не имел целью создавать целую серию рисунков, пишет TJournal.

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Но идея нашла свою аудиторию в интернете, поэтому Грозов решил создать целый проект.

Сейчас он насчитывает уже 80 работ, среди которых аниме-версии кадров из фильмов "Бегущий по лезвию", "Пятый элемент", "Терминатор", "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию".

"Иван Васильевич меняет профессию"

"Бриллиантовая рука"

"Кавказская пленница"

"Приключения Шурика"

"Кавказская пленница"

"Робокоп"

"Пятий элемент"

"Рокки"

Теги: LifeStyle Кино Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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