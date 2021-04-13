В Крыму значительно сложнее чем в России ситуация со свободой слова и соблюдением гражданских прав. На полуострове подавляют те группы населения, которое не принимают последствия оккупации.

Поэтому репрессии порождают несвободу и низкий рейтинг, как оценили правозащитники Freedom House. Об этом рассказал российский адвокат Николай Полозов.

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По его словам, российский режим приспосабливается к давлению (Западу – 24 канал) и наоборот демонстрирует, что Кремлю безразлично на санкции.

Поэтому на оккупированном полуострове Россия еще сильнее осуществляет репрессивное давление на людей.

В Крыму применяются все худшие методы правоприменения, – Полозов

Российский адвокат отметил, в оккупированном Крыму применяются все худшие методы правоприменения, которые есть в России.

Возможно, хуже только в Чечне в каких-то закрытых тюрьмах. То, что мы видим в Крыму, - это все худшее из России,

– подчеркнул Николай Полозов.

Он ответил, что в Крыму происходит несколько процессов:

передел собственности. Вероятнее всего, что в 2021 году начнутся активные действия с земельными участками неграждан России;

подавление личных свобод граждан.

"Фактически мы видим, что Крым превращается в военную базу с полной потерей гражданских прав у населения", – пояснил адвокат.

Он считает, что эта ситуация не меняется. Ведь любой голос против российского режима будет расцениваться как государственная измена. И в ответ будут немедленные репрессии стовно этих людей.

Адвокат Николай Полозов рассказал о ситуации в Крыму: Видео

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