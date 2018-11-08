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      "Хуже уже не будет": в Кремле разочарованы результатами выборов в Конгресс США

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      Кремль разочарован успехом демократов на промежуточных выборах в Конгресс
      Кремль разочарован успехом демократов на промежуточных выборах в Конгресс / Фото из открытых источников

      Кремль недоволен тем, что демократы взяли большинство в Палате представителей, согласно результатам промежуточных выборов в Конгресс США.

      Об этом сообщает CNN.

      Читайте также: Поражение для Трампа и хороший день для США, – западные СМИ о выборах в Конгресс

      Как 24 канал сообщал ранее, представителям Демократической партии удалось получить большинство в Палате представителей. В то же время однопартийцы Дональда Трампа – республиканцы – сохранили контроль в Сенате.

      Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал успехи демократов на выборах в Палату представителей.

      Можно предположить с большой долей уверенности, что, конечно, скажем так, каких-то радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается,
      – заявил он.

      Однако он добавил, что Россия по-прежнему открыта для диалога. Отвечая на вопрос журналиста CNN о том, может ли результат демократов на промежуточных выборах еще больше осложнить отношения в связи с расследованием относительно вероятного вмешательства России в американские выборы, Песков сказал: "Больше усложнить вряд ли получится – и так все достаточно сложно".

      Авторы публикации отмечают, что, получив контроль над Палатой представителей, демократы могут активизировать и расширить масштабы расследования возможного участия предвыборного штаба Трампа в сговоре с российскими чиновниками с целью победы на президентских выборах 2016 года.

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      Добавим, что в Конгресс этот раз прошло рекордное количество женщин, а на должностях губернаторов победу одержали республиканцы – 27 из 50. Что интересно, двое губернаторов, которые одержали победу на выборах в США, имеют украинские корни.

      ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВЫБОРОВ В КОНГРЕСС США: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости политики Новости России Новости США Выборы в США
      Источник: 24 Канал
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