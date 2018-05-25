Хуже всего в Восточной Европе: МВФ сделал неутешительный прогноз для экономики России

Россия будет уступать другим странам Восточной Европы, в том числе и всему СНГ, в экономическом росте и не будет сокращать отставание от развитых экономик.

Об этом сообщает российское издание Ведомости со ссылкой на заключение Международного валютного фонда.

Читайте также: Как Гройсман пытался уговорить БПП согласиться на требования МВФ

Прогноз МВФ на 2018-2019 года не менялся: Россию ждет небольшой – до 1,7% ускорение роста, а затем замедление до 1,5%, таким рост будет и в 2023 году.

Отметим, согласно указу президента РФ Владимира Путина российская экономика должна к 2024 году войти в число пяти крупнейших экономик мира. Но мировая экономика в 2018-2019 годах вырастет на 3,9% в среднем, прогнозирует МВФ, а в 2023 году замедлится до 3,7% – это существенно выше, чем прогноз для России.

Напомним, МВФ пересмотрел прогноз на 2019, увеличив номинальный ВВП Украины с 118,8 миллиардов в 126,7 миллиардов долларов.