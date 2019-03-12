Хвалебную песню про Путина включили на весь магазин бытовой техники в Одессе: видео
В Одессе в одном из магазинов бытовой техники COMFY громко и на весь торговый зал включили песню Go hard like Vladimir Putin, которая восхваляет президента России Владимира Путина. В компании назвали инцидент провокацией, однако извинились за него.
"Работники ее (сети COMFY) магазина на ул. Среднефонтанской в Одессе решили, что для покупателей будет очень кстати включить песню Go hard like Vladimir Putin в честь царя страны-бензоколонки", – написал в Facebook одесский активист Сергей Стерненко и добавил соответствующее видео.
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В компании "Комфи Трейд" уже отреагировали на инцидент и извинились за него. Однако заверили, что провокационную музыку включили не работники магазина COMFY
"В результате проверки, в том числе по видеонаблюдению и фиксации событий установленными техническими средствами, подтверждено провокационную намеренно спланированную организацию одновременной трансляции и видеозаписи такой трансляции упомянутого трека неустановленными лицами", – заявили в "Комфи Трейд".