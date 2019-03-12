Хвалебную песню про Путина включили на весь магазин бытовой техники в Одессе: видео

В Одессе в одном из магазинов бытовой техники COMFY громко и на весь торговый зал включили песню Go hard like Vladimir Putin, которая восхваляет президента России Владимира Путина. В компании назвали инцидент провокацией, однако извинились за него.

"Работники ее (сети COMFY) магазина на ул. Среднефонтанской в Одессе решили, что для покупателей будет очень кстати включить песню Go hard like Vladimir Putin в честь царя страны-бензоколонки", – написал в Facebook одесский активист Сергей Стерненко и добавил соответствующее видео.

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Це мережа магазинів COMFY. Працівники її магазину на вул. Середньофонтанській в Одесі вирішили що для покупців буде дуже доречно увімкнути пісню «Go hard like vladimir putin» на честь царя країни-бензоколонки. Мабуть, ці недалекі люди хочуть бачити в Одесі російські танки або терористів на кшталт гіві та мотороли. Бо інакше пояснити такий вчинок неможливо. Вони б ще гімн агресора увімкнули або замість вивіски причепили триколор з куркою. Дуже цікаво чи відреагує COMFY на цю ганебну поведінку своїх працівників. Щоб краще звернути увагу на цю проблему пропоную поставити відповідне запитання у них на сторінці. Можна в коменти або у відгуки. Відео від анонімного одесита. Апдейт: реакція компанії є в коментарях під постом. Опубліковано Serhii Sternenko Вівторок, 12 березня 2019 р.

В компании "Комфи Трейд" уже отреагировали на инцидент и извинились за него. Однако заверили, что провокационную музыку включили не работники магазина COMFY

"В результате проверки, в том числе по видеонаблюдению и фиксации событий установленными техническими средствами, подтверждено провокационную намеренно спланированную организацию одновременной трансляции и видеозаписи такой трансляции упомянутого трека неустановленными лицами", – заявили в "Комфи Трейд".