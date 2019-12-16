Хвастался в соцсетях: банкира в США подозревают в краже 88 тысяч долларов
В американском городе Шарлотта 29-летнего работника банка Арландо Хендерсона подозревают в краже 88 тысяч долларов.
Незадолго его нашли правоохранители, а все – из-за хвастовства в интернете, сообщает WIVB.
Интересно! Мужчина сделал предложение девушке, инсценировав ограбление: шокирующее видео
В соцсетях Хендерсон публиковал фото с пачками денег, а также выложил снимок, на котором позирует перед дорогим авто в Голливуде. Для того, чтобы получить кредит на машину, он якобы подделывал банковские документы.
Фото, которые публиковал американец:
Правоохранители арестовали мошенника. Его подозревают в систематических кражах: со слов обвинения, он воровал деньги из банковского хранилища не менее 18 раз в течение года.
Мужчине грозит до 30 лет заключения и штраф в размере одного миллиона долларов. Адвокат задержанного отказался комментировать дело.
Выбор редакции
-
Главные новости 15 декабря: потери на Донбассе, гибель сына Героя Небесной сотни и бунт Филаретасегодня , 08:02
-
В Италии возникло новое движение: кто выступает против богачей и ультраправыхсегодня , 07:01
-
Звіт Джуліані про візит до України: Порошенко особисто просив ГПУ загальмувати справу Burismaсегодня , 03:52