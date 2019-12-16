Хвастался в соцсетях: банкира в США подозревают в краже 88 тысяч долларов

В американском городе Шарлотта 29-летнего работника банка Арландо Хендерсона подозревают в краже 88 тысяч долларов.

Незадолго его нашли правоохранители, а все – из-за хвастовства в интернете, сообщает WIVB.

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В соцсетях Хендерсон публиковал фото с пачками денег, а также выложил снимок, на котором позирует перед дорогим авто в Голливуде. Для того, чтобы получить кредит на машину, он якобы подделывал банковские документы.

Фото, которые публиковал американец:

Правоохранители арестовали мошенника. Его подозревают в систематических кражах: со слов обвинения, он воровал деньги из банковского хранилища не менее 18 раз в течение года.

Мужчине грозит до 30 лет заключения и штраф в размере одного миллиона долларов. Адвокат задержанного отказался комментировать дело.