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      Хвастался в соцсетях: банкира в США подозревают в краже 88 тысяч долларов

      24 Читати новину українською
      Банкир Арландо Хендерсон / gossiponthis.com

      В американском городе Шарлотта 29-летнего работника банка Арландо Хендерсона подозревают в краже 88 тысяч долларов.

      Незадолго его нашли правоохранители, а все – из-за хвастовства в интернете, сообщает WIVB.

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      В соцсетях Хендерсон публиковал фото с пачками денег, а также выложил снимок, на котором позирует перед дорогим авто в Голливуде. Для того, чтобы получить кредит на машину, он якобы подделывал банковские документы.

      Фото, которые публиковал американец:

      Правоохранители арестовали мошенника. Его подозревают в систематических кражах: со слов обвинения, он воровал деньги из банковского хранилища не менее 18 раз в течение года.

      Мужчине грозит до 30 лет заключения и штраф в размере одного миллиона долларов. Адвокат задержанного отказался комментировать дело.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США Банки Ограбления
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