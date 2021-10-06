Спор возник во время заседания в Подольском горсовете 6 октября. В сети опубликовали видео, где слышно возмущение депутата.

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"Чем он лучше меня?"

Депутат Владимир Колесник во время заседания заявил, что нет смысла "раздавать" АТОвцам землю. Он сказал, что защитники ничем не лучше его. К тому же депутат добавил, что учасники АТО сделали не больше, чем он сам.

Чем тот АТОвец лучше меня? Он что, больше сделал для Украины или для города?

– сказал Колесник.

Очевидно, депутат обсуждал во время заседания конкретное лицо и был против, чтобы мужчине отдали землю.

Он добавил, что территорию надо выделить для 24-х человек, что обсуждали ранее. Затем уже сделают другой список. Вероятно, тогда землю выделят еще и другим.

Как депутат спорил о земле АТОвцам: видео