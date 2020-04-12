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      Хватит ли хлеба украинцам до нового урожая: ответ Минэкономики

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      Хватит ли хлеба украинцам до нового урожая / Фото 24 канала

      Две недели назад Минэкономики подписало Меморандум с участниками рынка относительно предельных объемов экспорта пшеницы. Все ради того, чтобы на время карантина хлеба в Украине хватило всем.

      Запасов зерна будет вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на главу министерства Игоря Петрашко.

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      Обеспеченность пшеницей и хлебом – важный вопрос, который беспокоит украинцев. По состоянию на самую низкую точку, то есть до того, как начнет поступать зерно нового урожая, у нас будет 3 миллиона тонн пшеницы – в 2 раза больше, чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет,
      – отметил министр экономики Игорь Петрашко.

      Министр также отметил, что три недели назад был рост цен по определенным товарным позициям, который удалось остановить. В последние 10 дней цены не росли.

      Как сообщают в Минэкономики, сейчас ведут активный ежедневный мониторинг цен на продукты. Производителей, дистрибьюторов и торговые сети привлекают к диалогу.

      "Сейчас внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация стабильная и контролируемая", – говорят в Минэкономики.

      Запаси продуктів
      Как увеличились запасы продуктов в магазинах / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Продовольствие Продукты Цены Министерство экономического развития и торговли Игорь Петрашко Экспорт
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