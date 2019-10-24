"Хватит нас травить": киевляне вышли на протест из-за загрязнения воздуха – фото, видео

С лозунгами "Хватит нас травить" и в защитных масках жители Киева вышли на протест утром на путепровод возле проспекта Бажана.

Таким образом жители окрестных домов хотят привлечь внимание властей к токсическому воздуху.

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Однако, чрезвычайники утверждают, что уровень опасных веществ в воздухе не превышен. А "зраду", мол, разгоняют экологические организации с сомнительной репутацией.



Люди развесили плакаты с лозунгами с призывами

Кроме этого, людей призывают не жечь листья. Потому что из-за этого воздух действительно насыщается токсинами. А туман, который является естественным явлением для этого периода, только задерживает их в воздухе.

Киевляне требуют, чтобы их не травили загрязненным воздухом



Люди вышли на митинг

Киевляне пришли в масках и с плакатами

Что вызвало смог в Киеве?

Вероятной причиной ухудшения качества воздуха эксперты называют пожары на торфяниках под Киевом (Обуховский район). Поскольку вред от продуктов горения торфяников высокий, медики рекомендуют:

– ограничить пребывание на улице людям, которые имеют болезни дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы;

– больше пить воды (2-3 литра в сутки)

– не открывать окна в квартирах.

Подробнее о том, как вести себя, когда на улице смог, и в чем опасность – читайте в материале 24 канала

К слову, 23 октября состояние воздуха на проспекте Науки в Киеве эксперты оценили в 175 единиц, что на 15 отметок превышает показатели Пекина.

Украина сейчас находится на 47 месте в рейтинге стран с самым грязным воздухом. "Лидерами" в этом списке есть Бангладеш, Пакистане и Индии. Также в пятерку вошли Афганистан и Бахрейн. За ними следуют Монголия, Кувейт, Непал, ОАЭ, а замыкает десятку Нигерия.

Загрязненность воздуха в разных странах мира / инфографика 24 канала