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Хватит повторять бред популистов, что МВФ является коммерческой организацией, – эксперт

65 Читати новину українською
МВФ
МВФ / Фото из открытых источников

МВФ – большая бюрократическая машина, созданная для спасения кризисных стран. Нет мирового заговора, мирового правительства, всемогущих жидомасонов и других рептилоидов. Мир слишком сложен, чтобы им управлять.

Такое мнение в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" высказал экономический эксперт Сергей Фурса.

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По его словам, МВФ не коммерческая организация и хватит повторять глупости за популистами. МВФ создан не для того, чтобы зарабатывать деньги и получать прибыль.

Деньги МВФ – самые дешевые в мире, деньги МВФ – стимул для перемен. Который приходится применять, когда другие стимулы не работают и это спасательная шлюпка для тех, кто не умеет плавать,
– отметил Фурса

Эксперт добавил, что МВФ совершенно не беспокоит вопрос, как вы вернете свои деньги. Когда о таком волнуются, то кредиты стоят для Украины 8%. МВФ не переживает и дает под 2%, так как все всегда возвращают кредиты МВФ, любые режимы популистов, ведь у всех есть инстинкт самосохранения.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 8 июня 2018

 

Теги: Новости Украины Деньги Транш МВФ МВФ
Источник: 24 канал
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