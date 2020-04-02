Хватит шастать, – Кличко похвастался оригинальной защитной маской

Мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного брифинга по ситуации с коронавирусом в столице, в очередной раз призвал украинцев не выходить из дома без необходимости. При этом политик надел на лицо защитную маску с надписью "Хватит шастать".

Уже от начала недели Виталий Кличко ежедневно напоминает о важности самоизоляции во время карантина. Однако киевляне в дальнейшем продолжают нарушать правила.

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В этот раз мэр Киева решил запомниться. В завершение брифинга он выразил надежду, что плохих новостей будет меньше, и после этого надел защитную маску с надписью "Хватит шастать".



Виталий Кличко похвастался маской / Скриншот из онлайн-трансляции брифинга

Ранее Кличко предупреждал: "Я говорю сейчас без преувеличений. Если продолжатся эти "шатания" и тусовки, эти поездки толпами на природу, нас всех ждет большая катастрофа".

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По состоянию на 2 апреля в Украине подтвердили 804 случая коронавируса, 20 человек – умерли, 13 – выздоровели. Правительство продлило карантин до 24 апреля. Кроме того, Верховная Рада ввела уголовную ответственность за нарушение карантина.



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