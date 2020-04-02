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      Хватит шастать, – Кличко похвастался оригинальной защитной маской

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      Кличко вкотре закликав залишатися вдома / Скриншот з брифінгу

      Мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного брифинга по ситуации с коронавирусом в столице, в очередной раз призвал украинцев не выходить из дома без необходимости. При этом политик надел на лицо защитную маску с надписью "Хватит шастать".

      Уже от начала недели Виталий Кличко ежедневно напоминает о важности самоизоляции во время карантина. Однако киевляне в дальнейшем продолжают нарушать правила.

      Обратите внимание В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса, – Кличко

      В этот раз мэр Киева решил запомниться. В завершение брифинга он выразил надежду, что плохих новостей будет меньше, и после этого надел защитную маску с надписью "Хватит шастать".


      Виталий Кличко похвастался маской / Скриншот из онлайн-трансляции брифинга

      Ранее Кличко предупреждал: "Я говорю сейчас без преувеличений. Если продолжатся эти "шатания" и тусовки, эти поездки толпами на природу, нас всех ждет большая катастрофа".

      Почему все люди должны носить защитную маску – объяснение Минздрава читайте по ссылке.

      По состоянию на 2 апреля в Украине подтвердили 804 случая коронавируса, 20 человек – умерли, 13 – выздоровели. Правительство продлило карантин до 24 апреля. Кроме того, Верховная Рада ввела уголовную ответственность за нарушение карантина.


      Какая предусмотрена ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Здоровье Курьезные новости Новости Киева Коронавирус в Украине Виталий Кличко Новости политики
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