Хвора фантазія Чичеріної і реальні цифри: як Україна виграла від заборони в'їзду російським
Коли я чую від когось, що музика поза політикою, то хочу вимкнути людину, наче вона російський телеканал.
До Євромайдану, в іншому житті, я б може навіть і погодилась, оскільки тоді дійсно музика була окремо, політика окремо – як мухи з котлетами. Але зараз нам важливіше, про що сам виконавець, ніж про що його музика.
Музичний терпець увірвався у нас ще п'ять років тому. Зараз ми складаємо в санкційну
торбинку як "аполітичних" російських виконавців, що порушують наше законодавство і
неправильними доріжками скачуть на своїх конях до окупованого Криму, так і відкрито
путінських підспівувачів.
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На початку місяця мережею пронеслося відео з Юлією Чичеріною. Так, їй вже давно "вітром
голову надуло" і явно пошкодило мозок, але цього разу вона переплюнула сама себе. Ловіть
цитату:
За що вони там воюють? За "рускій мір" звичайно, за що ж ще. Це протистояння
Росії і "піндосів". Там понаїхали і "укропи", і норвежці, і французи, і біатлоністки латиські. Всі там сидять... Сидять п'ють каву і стріляють електриків на стовпах. Ламають лінію електропередач і потім снайпера чекають ... Електрики в бронежилетах лагодять дроти і гинуть.
Прошу пробачити мене за нетолерантні штампи, які "зірка" не гребує використовувати. Але
це ще раз доводить, що про повагу до інших народів і національностей вона крізь потік російської пропаганди не розчула.
Але ж файно, друзі: нам на допомогу прийшли норвежці і біатлоністки з Латвії! Ми про це
навіть не здогадувалися, сподіватися не могли на таке диво, а в хворій фантазії "Тулули" все
це є. І будемо чесними: від допомоги Норвегії, Латвії та інших тверезо думаючих держав ми
б не відмовилися. Може, Чичеріна виявиться сильно бахнутим, але пророком?
Головне, аби сама співачка до нас не приїжджала. І радує, що вона, як і інші артисти з
"чорного списку" від заборони в'їзду в Україну постраждає набагато більше. Матеріально.
Колись нардеп Борислав Береза поринув у математику і дещо підрахував. Ось цифри:
Я спілкувався з людьми, які організовували концерт Крістіни Орбакайте в Україні. Її гонорар за один концерт – 30 тис євро. На рік, з огляду на кількість майданчиків і затребуваність, вона може давати мінімум дев'ять концертів в Україні. Це 270 тис євро на рік чистого прибутку. У Криму за той самий період вона може дати не більше ніж три концерти. Це 90 тис євро. Тепер займаємося чистою математикою. 270-90=180. Загальний її прямий недоотриманий прибуток 180 тис євро на рік. За свій один концерт у Криму вона не зможе три роки виступати в Україні. Множимо 180 тис євро на три і отримуємо 540 тис євро. У підсумку виступ у Криму досить дорого обійшовся Орбакайте.
Тож нехай ті співаки, яким російською пропагандою голову надуло, сидять собі під Кремлем і
уявляють норвежських біатлоністів-електриків в Україні. А у нас вистачає талановитих
виконавців, яким завдяки забаненим росіянам вдалося показати свою творчість і бути
почутими у рідній країні.
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