Хвора фантазія Чичеріної і реальні цифри: як Україна виграла від заборони в'їзду російським

Коли я чую від когось, що музика поза політикою, то хочу вимкнути людину, наче вона російський телеканал.

До Євромайдану, в іншому житті, я б може навіть і погодилась, оскільки тоді дійсно музика була окремо, політика окремо – як мухи з котлетами. Але зараз нам важливіше, про що сам виконавець, ніж про що його музика.

Музичний терпець увірвався у нас ще п'ять років тому. Зараз ми складаємо в санкційну

торбинку як "аполітичних" російських виконавців, що порушують наше законодавство і

неправильними доріжками скачуть на своїх конях до окупованого Криму, так і відкрито

путінських підспівувачів.

Читайте також: Передсмертні судоми “Опоблоку”, або Колишні сваряться – конкуренти тішаться

На початку місяця мережею пронеслося відео з Юлією Чичеріною. Так, їй вже давно "вітром

голову надуло" і явно пошкодило мозок, але цього разу вона переплюнула сама себе. Ловіть

цитату:

За що вони там воюють? За "рускій мір" звичайно, за що ж ще. Це протистояння

Росії і "піндосів". Там понаїхали і "укропи", і норвежці, і французи, і біатлоністки латиські. Всі там сидять... Сидять п'ють каву і стріляють електриків на стовпах. Ламають лінію електропередач і потім снайпера чекають ... Електрики в бронежилетах лагодять дроти і гинуть.

Прошу пробачити мене за нетолерантні штампи, які "зірка" не гребує використовувати. Але

це ще раз доводить, що про повагу до інших народів і національностей вона крізь потік російської пропаганди не розчула.

Але ж файно, друзі: нам на допомогу прийшли норвежці і біатлоністки з Латвії! Ми про це

навіть не здогадувалися, сподіватися не могли на таке диво, а в хворій фантазії "Тулули" все

це є. І будемо чесними: від допомоги Норвегії, Латвії та інших тверезо думаючих держав ми

б не відмовилися. Може, Чичеріна виявиться сильно бахнутим, але пророком?

Головне, аби сама співачка до нас не приїжджала. І радує, що вона, як і інші артисти з

"чорного списку" від заборони в'їзду в Україну постраждає набагато більше. Матеріально.

Колись нардеп Борислав Береза поринув у математику і дещо підрахував. Ось цифри:

Я спілкувався з людьми, які організовували концерт Крістіни Орбакайте в Україні. Її гонорар за один концерт – 30 тис євро. На рік, з огляду на кількість майданчиків і затребуваність, вона може давати мінімум дев'ять концертів в Україні. Це 270 тис євро на рік чистого прибутку. У Криму за той самий період вона може дати не більше ніж три концерти. Це 90 тис євро. Тепер займаємося чистою математикою. 270-90=180. Загальний її прямий недоотриманий прибуток 180 тис євро на рік. За свій один концерт у Криму вона не зможе три роки виступати в Україні. Множимо 180 тис євро на три і отримуємо 540 тис євро. У підсумку виступ у Криму досить дорого обійшовся Орбакайте.

Тож нехай ті співаки, яким російською пропагандою голову надуло, сидять собі під Кремлем і

уявляють норвежських біатлоністів-електриків в Україні. А у нас вистачає талановитих

виконавців, яким завдяки забаненим росіянам вдалося показати свою творчість і бути

почутими у рідній країні.

Читайте також: Президентом України може стати "темна конячка"