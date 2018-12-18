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      Наталья Ромашова

      Хвора фантазія Чичеріної і реальні цифри: як Україна виграла від заборони в'їзду російським

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      Юлія Чичеріна
      Юлія Чичеріна / Фото з відкритих джерел

      Коли я чую від когось, що музика поза політикою, то хочу вимкнути людину, наче вона російський телеканал.

      До Євромайдану, в іншому житті, я б може навіть і погодилась, оскільки тоді дійсно музика була окремо, політика окремо – як мухи з котлетами. Але зараз нам важливіше, про що сам виконавець, ніж про що його музика.

      Музичний терпець увірвався у нас ще п'ять років тому. Зараз ми складаємо в санкційну
      торбинку як "аполітичних" російських виконавців, що порушують наше законодавство і
      неправильними доріжками скачуть на своїх конях до окупованого Криму, так і відкрито
      путінських підспівувачів.

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      На початку місяця мережею пронеслося відео з Юлією Чичеріною. Так, їй вже давно "вітром
      голову надуло" і явно пошкодило мозок, але цього разу вона переплюнула сама себе. Ловіть
      цитату:

      За що вони там воюють? За "рускій мір" звичайно, за що ж ще. Це протистояння
      Росії і "піндосів". Там понаїхали і "укропи", і норвежці, і французи, і біатлоністки латиські. Всі там сидять... Сидять п'ють каву і стріляють електриків на стовпах. Ламають лінію електропередач і потім снайпера чекають ... Електрики в бронежилетах лагодять дроти і гинуть.

      Прошу пробачити мене за нетолерантні штампи, які "зірка" не гребує використовувати. Але
      це ще раз доводить, що про повагу до інших народів і національностей вона крізь потік російської пропаганди не розчула.

      Але ж файно, друзі: нам на допомогу прийшли норвежці і біатлоністки з Латвії! Ми про це
      навіть не здогадувалися, сподіватися не могли на таке диво, а в хворій фантазії "Тулули" все
      це є. І будемо чесними: від допомоги Норвегії, Латвії та інших тверезо думаючих держав ми
      б не відмовилися. Може, Чичеріна виявиться сильно бахнутим, але пророком?

      Головне, аби сама співачка до нас не приїжджала. І радує, що вона, як і інші артисти з
      "чорного списку" від заборони в'їзду в Україну постраждає набагато більше. Матеріально.
      Колись нардеп Борислав Береза поринув у математику і дещо підрахував. Ось цифри:

      Я спілкувався з людьми, які організовували концерт Крістіни Орбакайте в Україні. Її гонорар за один концерт – 30 тис євро. На рік, з огляду на кількість майданчиків і затребуваність, вона може давати мінімум дев'ять концертів в Україні. Це 270 тис євро на рік чистого прибутку. У Криму за той самий період вона може дати не більше ніж три концерти. Це 90 тис євро. Тепер займаємося чистою математикою. 270-90=180. Загальний її прямий недоотриманий прибуток 180 тис євро на рік. За свій один концерт у Криму вона не зможе три роки виступати в Україні. Множимо 180 тис євро на три і отримуємо 540 тис євро. У підсумку виступ у Криму досить дорого обійшовся Орбакайте.

      Тож нехай ті співаки, яким російською пропагандою голову надуло, сидять собі під Кремлем і
      уявляють норвежських біатлоністів-електриків в Україні. А у нас вистачає талановитих
      виконавців, яким завдяки забаненим росіянам вдалося показати свою творчість і бути
      почутими у рідній країні.

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      Автор: Наталья Ромашова
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Российские гастролеры
      Источник: 24 Канал
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