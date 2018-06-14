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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Hyperloop-у в Украине быть: Омелян подписал соответствующее соглашение

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Hyperloop в Україні
Hyperloop в Україні / Фото з відкритих джерел

Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT) в сфере внедрения технологии Hyperloop в Украине.

Об этом сообщает УНИАН.

Так, соглашение подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян с главным исполнительным директором HTT Дирком Альборном.

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"С компанией, которая является крупнейшим разработчиком технологии Hyperloop подписан меморандум. Одним из итогов этого визита есть намерение совместно работать в разработке этой технологии. Согласно меморандуму, мы совместно разрабатывать технологию, мы договорились о совместном поиске инвесторов для этого проекта", – заявил Омелян .

Он добавил, рассчитывает, что этот проект будет коммерчески успешным. Локация проекта будет в Киеве или в Днепре.

Україна підписала угоду з Hyperloop
Украина подписала соглашение с Hyperloop

Уже в ближайшее время планируют создать RND-центр и дата-центр в Украине, который будет заниматься не только технологией Hyperloop, но и новыми материалами, новыми составляющими компонентами современных транспортных технологий.

Что такое Hyperloop?
Это проект вакуумного поезда. Система использует магниты и турбины, которые запускают капсулы на магнитной подушке, для движения с огромной скоростью по вакуумным трубам.

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Теги: Новости Украины Техно Министерство инфраструктуры Владимир Омелян Hyperloop
Источник: 24 Канал
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