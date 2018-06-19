Hyperloop в Украине: аналитик назвал два условия для появления транспортной системы

Украине для развития скоростной транспортной системы Hyperloop необходимо выполнить два важных условия. Так, необходимо наличие соответствующих специалистов и немалый размер финансирования.

Об этом рассказал аналитик Украинского института будущего, экс-заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер, сообщает "Обозреватель".

Отметим, накануне Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум с компанией Hyperloop transportation technologies относительно внедрения технологии Hyperloop в Украине.

Первое – это умы, которые могут такой проект потянуть. К сожалению, в течение 25 лет наука в Украине умирала и продолжает умирать. Второе – финансы. Откуда будут брать огромное финансирование, как оно будет заходить, где найдутся частные инвесторы, которые будут делать этот проект – мне неизвестно. Все, что я слышу от Кабмина – мечты и мифы, пока я ничего конкретного не слышу,

– заявил экс-заместитель министра инфраструктуры.

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Он также обратил внимание на то, что меморандумы, похожие на этот, "Министерство подписывает по несколько штук в месяц".

"Мы говорим, что мы впрыгиваем в последний вагон тронувшегося поезда, но у нас нет даже того пути, по которому этот вагон может идти", – подчеркнул Шульмейстер.

Эксперт также рассказал, что само строительство такой линии, не учитывая разработку, стоит около 20 миллионов евро за километр. Шульмейстер добавил, что "в качестве пассажирского Hyperloop Украина вообще не рассматривается".

Что такое Hyperloop? Это сверхскоростная транспортная система. В ней пассажиры будут передвигаться в специальных капсулах в вакуумной трубе. Скорость движения – до 1200 километров в час. Концепция Hyperloop была опубликована Илоном Маском в августе 2013 года. 11 мая 2016 года в пустыне штата Невада провели первое успешное испытание Hyperloop.