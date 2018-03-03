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"И что мы будем делать с вашим бездомным?": как и для кого работают пункты обогрева в Киеве

11:48, 3 марта 292 Читати новину українською

Из-за морозов с 23 февраля в столице заработало 24 дополнительных пункта обогрева. В целом, в Киеве их более 40-ка, и 18 должны работать круглосуточно. Общественные активисты посетили до 7-ми из них и выяснили, что они закрываются в 18 часов.

Круглосуточный пункт обогрева должен спасать бездомных от морозов. Общественных активистов, которые проверяли работу одного из них, внутрь пустили, но бездомных там они не увидели.

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На вопрос, можно ли привести бездомного, работник пункта ответил: "И что мы будем с ним делать? Мы выезжаем на заявки, и кто с ним будет?"

С 18-ти пунктов обогрева, которые по информации КГГА работают круглосуточно, мы 7 проверили, и они не работают нон-стоп, они работают только до 17 или 18 часов,
— рассказала председатель общественной организации "Верь в Украине" Елена Олейник.

Чрезвычайники, которые и занимаются этими пунктами, говорят, что о таких случаях не знают. Обещают разобраться.

"По каждому конретному адресу мы проведем служебное расследование и выясним, почему не пустили (бездомных — 24)", — прокомментировал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.

Вместе с активисткой Еленой журналисты 24 Канала устроили рейд по пунктам обогрева. Один из них — на Иорданской. Здесь Елена уже второй раз. В прошлый раз девушку насторожило, что в журнале учета лишь несколько фамилий, и те, подозревает, не бездомные.

Работница оговорилась, что это ее коллеги из водоканала. Они неподалеку работают, у них с отоплением проблемы и приходят погреться, попить чаю. К сожалению, реальной помощи этот пункт не дает, он только на бумаге,
— считает Елена Олейник.

Ничего незаконного в этом нет, говорят в аварийной службе. Погреться в пункте имеют право все.

Пункт финансируют меценаты, по телефону пояснил руководитель райотдела по чрезвычайным ситуациям Александр Гомон.

"Решаем этот вопрос за счет благотворительных организаций. Вот например, медикаменты нам туда предоставили отделения "Красного Креста", — отметил он.

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Для того, чтобы помыться и поспать здесь нет условий. В отличие от Дома социальной заботы, что на улице Суздальской, где постоянно живет 100 человек. Кроме того, сюда приходят просто поесть. Всех бездомных здесь обязывают пройти флюорографию и сдать кровь. Эти справки — их пропуск в заведение.

Возможно, я и не жил бы уже, а так здесь помогают: ночлег, медицина, душ,
— сказал бездомный Владимир.

Чрезвычайники сообщают: за зиму пунктами обогрева воспользовалось почти 1,5 тысячи человек. Однако спасти жизнь всех не удалось. За последние 3 дня замерзло пять бездомных, говорят активисты. По неофициальным данным, в Киеве 20 тысяч бездомных, большинство которых просто не знает, где можно согреться.

Автор: Марина Молька
Теги: ГСЧС Новости Киева Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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