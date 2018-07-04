"И это еще не вечер": Геращенко назвала количество нардепов-кандидатов в президенты Украины

Среди депутатов Верховной рады Украины есть 17 народных избранников, которые будут участвовать в президентских выборах осенью 2019 года.

Об этом рассказала первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что сегодня, 4 июля, еще один народный депутат, один из лидеров партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" Юрий Деревянко заявил, что планирует баллотироваться в президенты Украины на выборах в 2019 году.

Еще один коллега-депутат заявил, что будет участвовать в президентской гонке. На сегодня я насчитала 17 кандидатов в президенты лишь среди депутатов ВР, и это еще не вечер. Думаю, нас ждет не бюллетень, а рулон с фамилиями. Но разнообразие – это и есть демократия,

– отметила Геращенко.

Кроме того, политик добавила, что украинцам нужно от политиков, особенно от кандидатов на высокие должности, "немного больше ответственности и профессионализма".

Напомним, ранее лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что будет участвовать в выборах президента Украины, которые состоятся в 2019 году.