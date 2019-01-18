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      Климкин предсказывает провокации от РФ из-за "Северного потока-2"

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      Климкин рассказал о возможных провокациях от Путина из-за "Северного потока-2"
      Климкин рассказал о возможных провокациях от Путина из-за "Северного потока-2" / фото из открытых источников

      После постройки "Северного потока-2" Россия организует серию провокаций, чтобы полностью прекратить транзит газа через Украину. "Газпром" не будет придерживаться европейских правил, таким образом посадив Европу на "газовую иглу".

      Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время пресс-конференции.

      Читайте также: Никакие санкции не остановят: в Германии объяснили, почему "Северный поток-2" таки построят

      Так, министр считает, что реализация проекта позволит России "выбить" газотранспортную систему Украины, а также создавать провокации безопасности.

      Если "Северный Поток" будет построен, Россия организует серию провокаций, и не только газовых войн, для того, чтобы окончательно прекратить транзит через ГТС Украины,
      – подчеркнул он.

      Глава МИД Украины подчеркнул, что во время трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе Украина будет настаивать на соответствии работы украинской газотранспортной системы европейским правилам.

      При этом он подчеркнул, что немецкая позиция заключается в изъятии "Северного потока" по европейским правилам. По словам министра, европейские правила "Газпрома" невыгодны – даже "вообще невозможны".

      "Это будет тотальная манипуляция, поэтому, или у нас везде работают европейские правила, или мы создаем серые и черные зоны, потому что Россия будет защищать свою инфраструктуру и пытаться манипулировать с тарифами и правилами, сажая Европу на эту газовую иглу", – заявил Климкин.

      Напомним, недавно глава Кремля Владимир Путин заговорил о возможном сохранении транзита газа через Украину в случае реализации "Северного потока-2". Чтобы среди других вопросов обсудить и этот, российская делегация на следующей неделе отправится в Брюссель.

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Северный поток-2 Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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