"И пока ты не полетел с Маском на Марс": Kozak System оригинально поздравил Юрку Издрика

Лидер группы "Kozak System" Иван Лене записал оригинальное видеопоздравление известному украинскому поэту, прозаику и культурологу Юрку Издрику, который сегодня празднует свое 56-летие.

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Видеоролик Лене разместил на своей странице в Facebook.

Хотя он и любит поиграть в мизантропа, в стихах его просто космическая любовь к людям и к жизни. Вернее, не любовь, а что-то вроде иронического сочувствия и сожаления за упущенными возможностями,

– написал музыкант.

Он добавил, что, мол, Издрик уже все давно для себя понял. И ему уже давно здесь скучно, но, наверное, он чувствует, что без его стихов мы будем еще более беспомощны, поэтому уже 56-й год радует нас своим присутствием, отметил Лене.

"И пока, Юрко, ты еще здесь, не полетел с Маском на Марс, вполне возможно, просто Маск еще не готов, послушай наш тебе небольшой подарочек-экспромт. Ну, и многая лета, Гуру!" – завершил Лене.

Иван Лене поздравил Издрика с днем ​​рождения: смотрите видео