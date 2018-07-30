И смех, и грех. Стало известно, сколько зарабатывают тренеры "Шахтера", "Динамо" и других клубов
В СМИ появилась информация о том, сколько зарабатывают главные тренеры в командах украинской Премьер-лиги.
Рейтинг составлен на основе информации от тренеров, агентов, функционеров, которые рассказали, сколько может получать главный тренер клуба Премьер-лиги, пишет SportArena.
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Только 5 наставников получают 10 тысяч долларов и больше за месяц. По футбольным европейским меркам у остальных смешная зарплата, хотя простые украинцы могут и не согласиться с этим описанием.
По сравнению с позапрошлым сезоном почти вдвое выросли доходы Паулу Фонсеки. Главный тренер "Шахтера" зарабатывает 3,9 млн долларов в год. У многих тренеров элитного дивизиона чуть ли не в 100 раз меньше. Ближайший "преследователь" португальца отстает в 5 с половиной раз. Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич получает 720 тысяч долларов годовых.
Рейтинг зарплат тренеров УПЛ имеет такой вид:
1. Паулу Фонсека ("Шахтер") – $330 тыс.;
2. Александр Хацкевич ("Динамо") – $60 тыс. ;
3. Юрий Вернидуб ("Заря") – $20 тыс.;
4. Василий Сачко ("Ворскла") – $15 тыс.;
5. Фабрицио Раванелли ("Арсенал-Киев") – $10 тыс.;
6. Александр Бабич ("Мариуполь"), Владимир Шаран ("Александрия") – $7,5 тыс.;
7. Роман Санжар ("Олимпик") – $5 тыс.;
8. Жилмар ("Львов"), Олег Бойчишин ("Карпаты"), Александр Рябоконь ("Десна") – $4 тыс.;
9. Ангел Червенков ("Черноморец") – $3 тыс.
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