08:54
31 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА
      Злой Одессит

      И снова фиаско: Россия в попытках навредить США теряет миллиарды

      964
      Провальна борьба с долларом
      Провальна борьба с долларом

      Попытки России нанести хоть какой-то вред экономике США, по крайне мере, морально-психологический, терпят жесткие неудачи. В частности, это касается и такого явления, как дедолларизация.

      Так, в попытке заменить доллары в своих резервах Россия уже встретилась с довольно небольшим выбором между равноценными формами хранения рублей не в рублях. В частности, речь идет о евро, золоте и, с недавних пор, юанях.

      Однако на каждой из попыток переводить доллары в евро, юани или золото Россия теряла миллиарды! Например, в начале марта стоимость тройской унции золота за три дня упала с $1 330 до $1 283, что стало не только минимумом с мая 2017 года, но и ударом по ЗВР, золото составляющая которых уменьшилась с $92 млрд до $88,9 млрд.

      Читайте также: "Киев проводит политику раскола", "в Украине гражданская война": о русской пропаганде за океаном

      Так же стоит напомнить о том, что махинации с евро в 2018 году привели к курсовой потере на $4,5 млрд, а вложение в юани обернулось фиаско на $5 млрд.

      Таким образом, на попытках заменить доллар иными валютами либо драгметаллами Центробанк пока только проигрывал, причем весьма по-крупному. Однако, как говорится, горбатого могила исправит.

      В частности, Кремль снова принялся наращивать усилия по убеждению Китая в необходимости размещения российских суверенных облигаций в юанях. Иными словами, на фоне серьезной угрозы внесения операций с российским госдолгом в санкционный список США, Москва навязывает Пекину свои облигации, причем за юани.

      Между тем, Китай не планирует в ближайшее время приходить на фондовую биржу РФ со своей национальной валютой, а все, что он готов ей предложить, это лишь панда-бонды, используемые на внутреннем рынке Поднебесной, и вывод которых возможен лишь с разрешения властей.

      Что интереснее всего, Пекин так же отдает предпочтение торговле с Россией в долларах, и доля операций именно в этой валюте в 2018 году выросла на 5,6% по сравнению с итогами 2017-го, с 79% до 84,6%.

      А потому торговать с Россией за рубли или за юани, но на ее же площадке, даже "братский" Китай не испытывает особого желания, отдавая предпочтение бездуховному и ничем не подкрепленному доллару.

      Читайте также: В самолете президента Польши Леха Качиньского нашли следы взрывоопасных материалов

      blog_ava
      Президентские выборы-2019: большой избирательный марафон на 24 канале
      сегодня
      1092
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости США Новости России Деньги Санкции Публикации Китай
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      И снова фиаско: Россия в попытках навредить США теряет миллиарды
      сегодня , 08:40 И снова фиаско: Россия в попытках навредить США теряет миллиарды
      Злой Одессит 912
      Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      сегодня , 08:17 Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      3024
      Главные новости 30 марта: День тишины перед выборами и смертельное ДТП с нацгвардейцами в Одессе
      сегодня , 07:35 Главные новости 30 марта: День тишины перед выборами и смертельное ДТП с нацгвардейцами в Одессе
      702
      "Бо буде срака": известные украинцы призвали идти на выборы
      сегодня , 07:01 "Бо буде срака": известные украинцы призвали идти на выборы
      Світлана Попова 1540
      Письмо из Луганска: ужасная и беспомощная жизнь стариков
      30 марта , 22:00 Письмо из Луганска: ужасная и беспомощная жизнь стариков
      Ольга Черненко 1133
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук