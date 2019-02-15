И снова рекорд: Украина экспортировала огромный объем птицы

В 2018 году Украина экспортировала рекордные 329 тысяч тонн мяса птицы.

Заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев заявил, что усиление позиций мясопродукции отечественного производства на международном рынке произошло именно благодаря курятине.

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В прошлом году объемы экспорта продукции мясной группы увеличились на 21,6% и составили 646 миллионов долларов.

Куда больше всего Украина экспортировала мясопродукцию? Больше всего отечественной мясопродукции было вывезено в страны Евросоюза, Ближнего Востока и СНГ.

Лидирующую позицию в рейтинге импортеров украинского мяса второй год подряд удерживают Нидерланды (17,9%). Также много мясопродукции экспортировали в Словакию (9,3%), Саудовскую Аравию (9,0%), Беларусь (8,4%), Ирак (7,0%), Азербайджан (6,1%) и Германию (5,0%).

В целом эти страны аккумулировали почти 63% зарубежных поставок мясной продукции,

– отметил эксперт.

Какие компании экспортировали больше всего? Эксперт не назвал компаний. Однако, крупнейшим производителем курятины в Украине является компания "Мироновский хлебопродукт" миллиардера Юрия Косюка. По оценкам самой компании, "МХП" занимает 55% отечественного рынка курятины.

Украина экспортировала рекордное количество не только мясной продукции. Украинский аграрный экспорт по результатам 2018 года достиг нового рекорда. Он превысил 18,8 миллиардов долларов. Кроме того, впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. А также Украина попала в пятерку стран, которые экспортировали в Европу больше всего сельскохозяйственной продукции в период с октября 2017 до ноября 2018 года.