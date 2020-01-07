И так сойдет: в России дорожники в очередной раз показали свою исключительность: видео

Россияне – народ особый. А что уж говорить об их дорожниках!? На этот раз они решили вообще принимать во внимание правила укладки асфальта в зимнее время года.

Так, в сети набирает популярность видео из Вологды. Здесь местные дорожники укладывали горячий асфальт не только при снежной погоде, так еще и на толстый слой снега.

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"Как говорят, и так сойдет", – иронично прокомментировал ролик российский телеканал НТВ.



Комментарий российского НТВ о заключении асфальта в Вологде

Кадры с рабочими снял один из местных активистов. В видео он все саркастически комментирует.

Отметим, что есть разные типы асфальта. И гусасфальт можно класть и в дождь, и даже снег. Правда, перед этим следует просушить поверхность.

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