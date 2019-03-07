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      Анатолий Кравчук

      Гра на публіку і кришування корупції: у цьому весь Порошенко!

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      Петро Порошенко окозамилює українців
      Петро Порошенко окозамилює українців / Фото з відкритих джерел

      Не буду розказувати, що за ресурс "Радіо Свобода Daily", і хто за ним стоїть. Але впевнений, що будь-хто розуміє...

      І ось цей потужний рупор західної демократії повідомляє зрання, що Петро Порошенко підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Крім того, Порошенко скликав засідання Ради національної безпеки та оборони про реформування "Укроборонпрому".

      Ми вже давно планували провести засідання РНБО з питанням на порядку денному про реформування "Укроборонпрому" і посилення прозорості його діяльності, розширення урядового, парламентського і громадського контролю над діяльністю оборонного сектору. Вранці доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову підготувати це засідання попередньо на середу,
      – сказав Порошенко.

      Читайте також: Йовановіч: Україна повинна розсекретити державні замовлення в оборонній галузі

      А тепер питання, невже представники західної демократії не розуміють, що то навіть не "дешеві понти" і навіть не відверте окозамилювання, то фактично знущання, як над тою демократією, так і над всім українським народом. Та й взагалі – над здоровим глуздом.

      Як можна доручати реформи наскрізь прогнившого корупцією "Укроборонпрому" безпосередньому керівнику того, кого сам тільки що зняв за ту ж саму корупцію. Чи керівник виходить чесний, в той час коли його перший заступник злодюга (це не я, це журналістське розслідування стверджує)? Чи керівник не знає, що творить його перший заступник? Зауважте не другий, не п'ятий, а перший!

      А якщо, може, й не знає, то що то за керівник такий? То гнати його в три шиї треба, і це по-любому. Адже виходить, що він абсолютно не володіє ситуацією у відомстві, або ж він в долі і саме тому йому доручають ту реформу. Тож не важко здогадатись, що за реформа і які справжні мотиви Порошенка, який її призначає – та ніяких.

      Все як завжди: гарні гасла, гра на публіку, а в реалі – кришування корупційних схем, як єдиного надійного джерела власних надприбутків і нереального збагачення.

      Так і хочеться підказати новий лозунг його кампанії замість тих "віри, мови і армії", які після цього скандалу ну точно не працюють. А тут от реально класно і креативно, якщо ти повний дурень чи корупціонер, голосуй за мене і тобі нічого за це не буде!

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      Автор: Анатолий Кравчук
      Теги: Новости политики
      Источник: 24 Канал
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