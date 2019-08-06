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      IBAN в Украине: что это такое и как узнать номер счета

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      IBAN в Украине 2019 - что это такое, когда заработает и как узнать номер счета
      Что такое IBAN / Основа

      Украинские банки с 5 августа начали открывать новые счета своим клиентам, применяя международный номер банковского счета IBAN. Все предыдущие платежные карты и счета клиентов останутся рабочими.

      Введение IBAN позволит внести гармонию в отношения украинского и международного платежного пространства, а также будет способствовать дальнейшей модернизации системы электронных платежей НБУ. IBAN code используется более чем в 45 странах мира, включая государства Европейского союза.

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      Что такое IBAN и как работает

      IBAN – это международный номер банковского счета. Международный номер IBAN делает денежные международные переводы значительно дешевле и быстрее.

      Также в систему расчетов будет выполняться процесс интеграции с использованием кода IBAN американской системы межбанковских расчетов. Официально этот стандарт сопровождает компания SWIFT.

      Когда IBAN заработает в Украине

      Применение этого международного счета станет обязательным для всех банков Украины с 1 ноября 2019 года. Украинцы смогут осуществлять переводы как в национальной, так и в международной валюте.

      Все переводы с 1 ноября будут осуществляться только с использованием IBAN.

      Все банковские платежные карты, привязанные банками к счету клиента, остаются действенными. Они являются платежным инструментом, который предоставит клиенту возможность инициировать перевод средств с банковского счета.

      Что такое IBAN code и как узнать свой

      Это международный счет IBAN. Он будет состоять из 29 букв и цифр, изложенных в такой последовательности:

      1. UA – две буквы, код страны;
      2. YY – две контрольные цифры;
      3. ZZZZZZ– код из шести цифр (МФО);
      4. 00000 – пять нулей, дополняющих счет IBAN;
      5. Собственный номер счета – длина номера счета не является фиксированной (создание счета до 31 октября 2019 года – от 5 до 14 символов, а создание счета с 1 ноября 2019 года – от 5 до 19 символов).

      Если у вас уже есть счет IBAN, вы можете проверить его правильность на официальном сайте калькулятора IBAN.

      Как произойдет переход на IBAN

      Банк самостоятельно сформирует новый номер счета и откроет клиенту. Также банк самостоятельно уведомит ГФСУ о закрытии предыдущих счетов.

      Все переводы с 1 ноября 2019 года будут осуществляться только с использованием IBAN. Клиентам всех банков страны необходимо самостоятельно внести изменения в реквизитах, указанных в документациях с контрагентами или партнерами до 31 октября 2019 года включительно.

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      Теги: Новости Украины НБУ Банки
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